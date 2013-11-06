ЖК Парковый Анапа

Инфраструктура

Жилой комплекса, который станет настоящим украшением города. Красивый и современный – таким мы видим район Парковой улицы после постройки нашего ЖК.

Во дворе комплекса будут расположены современные детские и спортивные площадки. Места отдыха будут огорожены зелёными изгородями, а пространство внутреннего двора спланировано таким образом, чтобы безопасно отделить игровую зону от парковочных мест и дорог.