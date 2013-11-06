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ПАРКОВЫЙ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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Квартиры
класса комфорт
от застройщика

ЖК ПАРКОВЫЙ АНАПА

Анапа
ул. Парковая, 79
Сдача объекта
IV квартал 2024 года
  • 2 корпуса по 18 этажей
  • Стоимость от 125 000 ₽/м2
  • Работаем по ФЗ-214 «Договор долевого участия»
Презентация
Сайт жилого комплекса
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
ПАРКОВЫЙ
Старт продаж

О проекте

Жилой комплекс «Парковый» органично впишется в городскую инфраструктуру и будет иметь всё необходимое для комфортной жизни: парковки, детские площадки, зелёные изгороди и благоустроенную охраняемую территорию.
ЖК Парковый

Инфраструктура

Жилой комплекса, который станет настоящим украшением города. Красивый и современный – таким мы видим район Парковой улицы после постройки нашего ЖК.
Жилого комплекса
2
Корпуса
18
Этажей
15
Минут до моря
390
Квартир
Во дворе комплекса будут расположены современные детские и спортивные площадки. Места отдыха будут огорожены зелёными изгородями, а пространство внутреннего двора спланировано таким образом, чтобы безопасно отделить игровую зону от парковочных мест и дорог.

Входные группы

Отделка подъездов ЖК «Парковый» выполнена в светлых тонах, что визуально увеличивает пространство мест общего пользования. Мы используем только качественные и долговечные материалы от проверенных производителей.
Интерьер комплекса
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Планировки
Планировки
Все планировки и цены
Все планировки и цены
Планировки квартир от 37,89 до 62,34 м2

Приезжайте на показ объекта в ЖК «Парковый»

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  1. Пройдетесь по территории жилого комплекса.
  2. Оцените качество строительства и благоустройства.

Охрана территории

Для вашего комфорта на территории жилого комплекса реализована комплексная система безопасности: ограждение территории, видеонаблюдение.
Безопасность

Застройщик

Компания «КапВысотСтрой» занимается строительством жилых объектов с 2012 года. Основная деятельность компании- это строительство жилой и коммерческой недвижимости.
КАПВЫСОТСТРОЙ
Доступная ипотека
ПАО СБЕРБАНК
ССК Анапа
Получите презентацию комплекса в 1 клик
  • План территории комплекса
  • Подробное описание инфраструктуры
  • Детальные планировки квартир
✆ 8 (800) 301-20-63
Или позвоните нам
Подробнее о проекте
Скачать презентацию, PDF
Подробнее о комплексе вы можете узнать у наших менеджеров, позвоните нам или оставьте заявку на сайте

Доступная ипотека

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ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА

Разрешение на строительство
Дата документа:
06.11.2013
Разместил:
КАПВЫСОТСТРОЙ
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Проект договора участия в долевом строительстве
Дата документа:
05.05.2023
Разместил:
КАПВЫСОТСТРОЙ
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Экспертиза проектной документации
Дата документа:
21.04.2023
Разместил:
КАПВЫСОТСТРОЙ
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Проектная декларация
Дата документа:
10.05.2023
Разместил:
КАПВЫСОТСТРОЙ
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Извещение о начале строительства
Дата документа:
02.02.2023
Разместил:
КАПВЫСОТСТРОЙ
Скачать документ
Аудиторское заключение
Дата документа:
27.04.2023
Разместил:
КАПВЫСОТСТРОЙ
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Приглашаем Вас в наш офис, на показ объекта

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Наши контакты

г. Анапа, ул. Парковая 79
ЖК Парковый Анапа
✆ 8 (800) 301-01-32
✆ Заказать звонок
Или позвоните нам
Материалы, представленные на сайте не являются публичной офертой. Визуализации объекта являются ориентировочными. Застройщик вправе вносить изменения в проектную документацию в соответствии с действующим законодательством.
✆ Офис продаж
8 (800) 301-20-63
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