ЖК Парковый Анапа

Жилой комплекс «Парковый» органично впишется в городскую инфраструктуру и будет иметь всё необходимое для комфортной жизни: парковки, детские площадки, зелёные изгороди и благоустроенную охраняемую территорию.
ЖК Парковый
Инфраструктура
Жилой комплекса, который станет настоящим украшением города. Красивый и современный – таким мы видим район Парковой улицы после постройки нашего ЖК.
Жилого комплекса
2
Корпуса
18
Этажей
15
Минут до моря
390
Квартир
Во дворе комплекса будут расположены современные детские и спортивные площадки. Места отдыха будут огорожены зелёными изгородями, а пространство внутреннего двора спланировано таким образом, чтобы безопасно отделить игровую зону от парковочных мест и дорог.
Входные группы
Отделка подъездов ЖК «Парковый» выполнена в светлых тонах, что визуально увеличивает пространство мест общего пользования. Мы используем только качественные и долговечные материалы от проверенных производителей.
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